إلغاء المتابعات وحذف الصور.. القصة الكاملة لانفصال تامر عاشور عن ملكة جمال الكون

كان لخبر ارتباط الفنان تامر عاشور، بملكة جمال الكون السابقة دارين حلمي، صدى واسع على رواد "السوشيال ميديا" لتفاجأ الجماهير بالأمر، بعدما أعلن عنها الفنان من خلال "منشور" عبر صفحته، إلا إنه لم تمر أشهر قليلة، إلا وعاد الفنان مُعلنًا عن فسخ الخطبة من خلال تغريدة أيضًا عبر حسابه الشخصي على تويتر.

تامر يعلن انفصاله عن دارين حلمي

"الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق".. بتلك الكلمات أعلن الفنان عن انفصاله عن "دارين".

وعقب تداول التدوينة بين رواد "السوشيال ميديا"، حذف المطرب تامر عاشور التغريدة الخاصة بخبر الانفصال، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

دارين حلمي تؤكد خبر الانفصال

فيما أكدت دارين، عبر خاصية القصص المصورة "استوري"، خبر الانفصال مستعينة بالآية القرآنية: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، وتابعت: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى لي التوفيق".

فضًلا عن حذفها لكافة الصور التي جمعتها بالمطرب تامر عاشور وانتشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دارين حلمي تلغي متابعة تامر عاشور وتبقي على صفحة "مُحبيه"

لم تمر ساعات على خبر الانفصال، إلا وألغت "دارين" متابعة "عاشور" على إنستجرام، في حين لاتزال تتابع صفحة "محبي تامر عاشور"، فيما ألغى الفنان متابعته لملكة جمال الكون عبر نفس التطبيق أيضا.

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دارين تحذف صورها.. وتشير إلى "الحسد"

نشرت "دارين" بعدها صورة جديدة لها، عقب مرور يوم فقط من فسخ الخطبة، وظهرت بمكياج ثقيل وشعر "ليس" منسدل، معلقة: "يا سكاكر السكر يا مسكر".

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: "سبتي تامر عاشور من كتر القر"، لترد دارين على الفور: "العيون كلها بصاصة".

ولم تمر ساعات بعد نشر تلك الصورة، وانتشار التعليق، إلا وحذفت "دارين" كافة الصور من على حسابها.

تامر عاشور يستعين بأغنيته الشهيرة "كلموها عني"

علق الفنان تامر عاشور على فسخ خطوبته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الفنان عدة كلمات مقتبسة من أغنيته الشهيرة "كلموها عني" حيث دون قائلَا: "حد يقولها دي ماليش حبايب بعدها واللى باقيلي منها عايش عليه".

وفي سبتمبر الماضي، احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

وكان من المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"الوطن" منذ شهرين.