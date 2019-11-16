أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها، وهل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا وما نصيب كل وريث. وشرحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك ردا على سؤال "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث كالتالي: "جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: ذهب الأم المُهدى من بعض أولادها تركة للورثة بعد وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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