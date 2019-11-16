5 نصائح للتخلص من "اللغد"

يسبب "اللغد" ضيقا كبيرا للسيدات والفتيات، لأانه يشوه جمالهن، غير أن هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من منطقة "اللغد"، أو أسفل الرقبة تماما.

ويعتقد البعض أن ظهور اللغد مرتبط بزيادة الوزن، لكنه يرتبط بأسباب أخرى، وفيما يلي 5 طرق للتخلص من اللغد بحسب موقع "هوم"، المتخصص في الصحة والجمال.

الاسترتش

يؤدي الاسترتش أو مد الرقبة يوميا إلى تدريب الجلد ليكون مشدودًا بدلاً من الرخاوة.

يمكن محاولة الجلوس بشكل مستقيم عند استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول، مع رفع رأسك عالياً.

يمكن أن يساعدك النوم أيضًا على شد الجلد إذا حاولت النوم برقبة ممدودة، تخلصي من وسادتين والصقي وجهك بواحدة لتقليل الزاوية بين الوجه والعنق.

ثني العضلات

يمكنك ممارسة الرياضة على رقبتك، باستخدام حركات اليوجا للوجه.

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تقنيات اللف

مثل Jade Facial Roller أو Sarah Chapman Skinesis The Facialift) جميعها طرق سريعة وفعالة لترطيب وجهك ورقبتك، وهي عبارة عن أسطوانة مصغرة، تم تصميمها للمساعدة في التصريف اللمفاوي وتدفق الدم، والقضاء على الانتفاخ، وتنشيط عضلات الوجه وإزالة التجاعيد، استخدميها مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

شد الوجه

أفضل علاج للوقاية من ترهل الجلد على الرقبة، سيكون دورة لشد الوجه لشد البشرة بترددات الراديو، مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6: 8 أسابيع.

تعمل تلك التقنية عن طريق استخدام حرارة لطيفة في الطبقات العميقة الغنية بالكولاجين في البشرة، حيث تساعد الحرارة على تشديد الكولاجين الموجود وتحفيز تكوين الكولاجين الجديد مع مرور الوقت، ما يقلل من ترهل وتجدد الرقبة ويحسن من نعومة وملمس سطح الجلد.

وضع مرطبات

تحتوي رقبتك على عدد أقل من الغدد الدهنية من الوجه، لذلك يمكن للبشرة أن تجف وتجعد بسهولة. تماماً كما تقوم بوضع المرطب على وجهك، يجب أن تعطي رقبتك نفس الروتين.