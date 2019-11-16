تشكيلة أحذية حصرية وفاخرة من كريستيان لوبوتان لمناسبة رأس السنة الجديدة

مع اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة وموسم العطل، كشف مصمم الأزياء الفرنسي كريستيان لوبوتان عن مجموعة حصرية من الأحذية الفاخرة بالتعاون مع متجر التجزئة الإلكتروني الفاخر Mytheresa، والتي تتضمن أجمل الأحذية التي تعكس الهوية الجمالية الأنثوية والأنيقة التي تميز تصاميم كريستيان لوبوتان، والتي ترغب كل امرأة في امتلاكها.

وتتضمن المجموعة المكونة من 8 قطع أنماط العلامة التجارية الكلاسيكية المميزة بظلال من اللون الأسود والأبيض والفضي والأحمر، تتميز جميعها بنعال كريستيان لوبوتان الحمراء اللامعة الرائعة، بما في ذلك كعوب الستيليتو المزينة بربطات البو، وكعوب مدببة مزينة ببلورات الكريستال الفضية المتلألئة، وزوج من أحذية بوت الكاحل المغطاة بالكامل بدبابيس من الكريستال، إلى جانب أحذية رياضية مرصعة بدبابيس الكريستال البراقة، وستحتوي المجموعة الحصرية على زوج يلائم أي خزانة ملابس نسائية متطورة لموسم الأعياد المقبل.

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وتشمل المجموعة كعوب الستيليتو بظلال المارون والأسود والتي على عكس الكعوب الأخرى تأتي مزينة بربطة بو ضخمة في خط الكاحل مباشرة، و يمكن لعشاق الأسلوب الرياضي ونمط ستايل الشارع اختيار الأحذية الرياضية الكلاسيكية باللون الأبيض، والتي تتميز بمقدمة مزينة بالزخارف الكريستالية لإضفاء طابع "احتفالي" على إطلالاتهم.

المجموعة الحصرية "Mytheresa x Christian Louboutin" متاحة حاليًا للشراء عبر متجر ماي تيريزا الإلكتروني بأسعار تتراوح بين 875 دولارًا و 1646 دولارًا.

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يذكر أن كريستيان لوبوتان قد أسس نشاطه التجاري في العاصمة الفرنسية باريس في عام 1991، وطرح أولاً مجموعة من الأحذية النسائية تليها مجموعة رجالية بعد عدة سنوات، وكلتاهما يمكن التعرف عليهما بالنعل المطلي باللون الأحمر والذي يعد التوقيع الأيقوني لعلامته الشهيرة.

وفي سنة 2014 قام بإطلاق خط مستحضرات التجميل والعطور كريستيان لوبوتان بيوتيه، إلى جانب مجموعة واسعة من الأحذية النسائية والرجالية وحقائب اليد والسلع الجلدية الصغيرة، و يملك كريستيان لوبوتان حاليًا أزيد من 164 متجرًا في جميع أنحاء العالم، ولا زال الكعب الكلاسيكي المدبب و كعب الستيليتو بالنعل الأحمر من أكثر تصاميمه شهرة و الأكثر ظهورًا على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات.

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