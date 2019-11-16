لايف ستايل

طريقة عمل فتة العدس الأصفر 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حضري لأولادك فتة العدس الأصفر، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وقدميها مع المقبلات والبطاطس المحمرة.

مقادير فتة العدس الأصفر 

عدس أصفر

سمنه

بطاطس

جزر

عصير طماطم

طماطم

ثوم

كزبرة جافة 

Advertisements

ملح - فلفل أسود

كمون ناعم

بصل مفروم

خبز 

طريقة تحضير فتة العدس الأصفر

في طاسة على النار، شوحي الثوم والبصل فى السمنة، مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة، وضيفي عليهم عصير الطماطم. 

اسلقي العدس الأصفر حتى ينضج.

شوحى  الخبز فى السمنة على النار ثم ضعيها فى طبق التقديم. 

ضيفي العدس على الخبز، ثم خليط الصلصة السابق. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فتة العدس الأصفر  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا