طريقة عمل فتة العدس الأصفر 

حضري لأولادك فتة العدس الأصفر، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وقدميها مع المقبلات والبطاطس المحمرة.
مقادير فتة العدس الأصفر
عدس أصفر
سمنه
بطاطس
جزر
عصير طماطم
طماطم
ثوم
كزبرة جافة
ملح - فلفل أسود
كمون ناعم
بصل مفروم
خبز
طريقة تحضير فتة العدس الأصفر
في طاسة على النار، شوحي الثوم والبصل فى السمنة، مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة، وضيفي عليهم عصير الطماطم.
اسلقي العدس الأصفر حتى ينضج.
شوحى الخبز فى السمنة على النار ثم ضعيها فى طبق التقديم.
ضيفي العدس على الخبز، ثم خليط الصلصة السابق.
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