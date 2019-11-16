مي عبدالعليم بطلة الجمهورية لـ"الكونج فو": بحلم بالعالمية

استطاعت مي عبدالعليم، صاحبة الـ22 عامًا، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، التابعة لجامعة حلوان، أن تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للكونج فو، التي أُقيمت قبل عدة أيام، في القاهرة.

شرعت مي في ممارسة رياضة الكونج فو منذ أن كانت تبلغ من العمر 6 سنوات فقط، أي أنها مارستها لمدة 16 عامًا، وحصلت في هذه الفترة على العديد من المراكز والبطولات والميداليات، "أنا بلعب اللعبة دي من 16 سنة، من بعد ما شوفت زميلة ليا في المدرسة بتلعبها، ووالدي الله يرحمه كان بيشجعني جدًا لما بدأت، وشجعني كمان أكمل"، حسب حديث مي لـ"هن".

"بلعب ألعاب تانية جنب الكونج فو، زي الكيك بوكسنج، والمواي تاي، وقدرت برضه أحقق فيهم بطولات كتير الحمدلله"، حيث حصدت الفتاة العشرينية مراكز مختلفة وميداليات عديدة في كل رياضة أقدمت على ممارستها.

Advertisements

هذه البطولة تحديدًا كانت نقطة تحول بالنسبة لبطلة الجمهورية، مي، حيث أنها كانت تنوي عدم المشاركة في أي بطولات كونج فو أخرى وكانت تنوي ترك اللعبة، ونظرًا لهذا فهي لم تتمرن بشكل كافي في فترة الإعداد التي سبقت البطولة، "أنا كنت ناوية مدخلش أي بطولات كونج فو تاني أصلًا عشان أركز في الكيك بوكسنج، وكنت عارفه معادها بس ماكنتش باتدرب عشان أجهزلها، بس في اللحظة الأخيرة قررت ألعب، وكل الفضل يرجع لمحمد فكس، الكابتن بتاعي، واللي بيساعدني في كل حاجة في حياتي، مش في التمرين بس وإن شاء الله دي مش هتكون آخر بطولة في الكونج فو".

ترى مي أن هذه اللعبة تحديدًا عززت من قدرتها على التعامل مع الأزمات، وزادت من ثقتها بنفسها، وأصبحت بسببها سريعة البديهة، وقادرة على التصرف بشكل جيد في أي مشكلة تقع بها، كما أثرت على جسمها بشكل إيجابي، حيث جعلت شكله متناسق وأكثر قوة ومرونة: "تقريبًا اللعبة دي ملهاش أي سلبيات غير حاجة واحدة، وهي أنها مفيهاش تكافؤ فرص للناس اللي لسة جديدة".

وتحلم الفتاة العشرينية بالمشاركة في البطولات العالمية: "نفسي أمثل مصر في بطولة العالم وأبقى محترفة، وأكون من المصنفين على مستوى العالم والناس تكون عارفاني برا".