ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. ومتابعين: "فولة واتقسمت نصين"

نشرت الفنانة انتصار صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بابنتها "شاهيستا".

وعلقت انتصار على الصورة: "حبيبة أمها ياخواتى بحبها ياخواتى بحبها".

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حصدت الصورة إعجاب كثير من متابعيها، بمن فيهم الممثلة نشوى مصطفى، التي علقت: "اسم الله عليها، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفرح قلبك بيهم يا انتصار".

كما أشاد بعض متابعي انتصار بجمالها وجمال ابنتها، حيث علق أحدهم: "ما شاء الله انتوا الاتنين زي القمر، فولة واتقسمت نصين".

وانتهت انتصار من تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روحين فى زكيبة"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي، من خلال المواقف بين أبطال العمل.

المسلسل بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، صلاح عبدالله، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.