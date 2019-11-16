نانسي عجرم تشعل "إنستجرام" بصورها داخل فندق في دبي

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ25 لافتتاح فندق "ون آند اونلي ميراج" في دبي.

وعلقت نانسي على الصور: "سعيدة جدًا بالاحتفال معكم بالذكرى الـ25 لافتتاح فندق ون آند اونلي ميراج بدبي، إنها ليلة رائعة".

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وتألقت نانسي عجرم بفستان أصفر، طويل، بنصف كم، فضفاض، ومكشوف من جهة الصدر، واعتمدت تسريحة الشعر الـ"ويفي" المنسدل، وارتدت مكياج خفيف غير صارخ.

ولاقت الصور إعجاب كثير من متابعي نانسي عجرم، حيث استطاعت حصد أكثر من 95 ألف تسجيل إعجاب في أقل من ساعة.

تعميد ابنه نانسي عجرم

وكانت نانسي، احتفلت بتعميد ابنتها منذ عدة شهور، ونشرت صورة عائلية تجمعها ببناتها الثلاث وزوجها فادي الهاشم.

وظهرت نانسي حاملة طفلتها الصغرى "ليا" وأمامها "تورتة" عيد ميلادها الأول، وكتبت نانسي معلقة على الصورة: "بارك الله في ملاكنا ليا".