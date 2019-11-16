بـ"ستوميك مكشوف".. منى زكي تخطف الأنظار في دبي 

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بأحدث إطلالاتها خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة خلال الصور بـ "جمبسوت" منقوش، جاءت بموديل "الاستوميك" مكشوف البطن، مع "الوان شولدر" بكم واحد فقط، وله حزام أسود من الخصر، مع حذاء رياضي أبيض، من "mrskeep"، وتألقت "منى" بشعر أسود قصير بتوقيع "laloge_uae"، مع مكياج تُرابي، بألوان النيود من "hindash".

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وتفاعل العديد من المتابعون مع إطلالة الفنانة، التي حظت بإعجاب العديد مشيدين بإطلالتها الأخيرة.

منى زكي تثير الجدل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُشرت للفنانة منى زكي، مؤخرًا، برفقة زوجها أحمد حلمي، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها والإعلامية وفاء الكيلاني، بسبب "نيولوك" الفنانة، والمكياج الذي جعل الثنائي متشابهان.

الصور جرى التقاطها خلال مشاركة الفنانة منى زكي، مع زوجها أحمد حلمي في افتتاح ممر المشاهير في دبي.