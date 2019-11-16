طريقة عمل الريش الفرنساوي

"الريش" من الأكلات المحببة للكثيرين نظرا لطعمها الرائع، ويمكن تحضيرها على طريقة المطبخ الفرنسي، ومعها صوص أعشاب رائع، وفيما يلي طريقة تحضيرها. المقادير كيلو ريش ضاني. روزماري طازج مفروم. بقدونس مفروم. زعتر طازج مفروم. زبد. ملح. فلفل أبيض. الصوص الفرنسي عود زعتر طازج. شرائح طماطم. زيت. بصل مفروم. 2 ملعقة كبيرة بودرة ديمى جلاس (صوص بني فرنسي). Advertisements تشايفز مفروم (ثوم معمر مفروم). زبدة متردوتيل. طريقة التحضير يذاب الزبد مع الزيت على النار. تتبل الريش بالروزماري والملح والفلفل الأبيض، ثم يرش الزيت والزبد على الريش المتبلة. تشوح الريش في الزيت على الشواية ثم توضع في صينية الفرن حتى تمام النضج. طريقة تحضير الصوص يوضع الملح في زيت الريش ويشوح به البصل والثوم المفرومين على النار. يضاف الزعتر والروزماري الطازجين المفرومين. يضاف الملح والفلفل الأبيض وبودرة الديمي جلاس، ويقلب الصوص. يضاف التشايفز والبقدونس المفرومين ويقلب. يضاف القليل من زبدة متردوتيل. تقدم الريش مع البطاطس البومبلانجير والصوص، ويزين الوجة بشرائح الطماطم وعود زعتر طازج.

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