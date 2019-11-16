طريقة عمل كب كيك العجوة

كب كيك العجوة، من الحلويات التي يحبها الجميع، الكبار والصغار، وهذا نظرًا لكونها شهية، لذيذة، صحية، وخفيفة على المعدة، لذا يقدم لكِ موقع "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير كب كيك العجوة كوبان دقيق. كوب لبن. بيضتان. 2 باكو فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب بيكنج بودر. نصف كوب زيت. Advertisements الحشو عجوة. جوز هند. طريقة تحضير كب كيك العجوة يخلط اللبن مع السكر والزيت واللبن والبيض والفانيليا في الخلاط. يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر ويقلب كل الخليط. توضع ملعقة كبيرة من الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويضاف طبقة من العجوة وجوز الهند. يضاف المزيد من خليط الكيك على الوجه. توضع في الفرن درجة حرارته 180 حتى تمام النضج.

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