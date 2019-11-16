قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دجاج بحشو الجبنة الريكوتا والخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الأساسية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل دجاج بحشو الجبنة الريكوتا والخضار دجاجة صحيحة جبنة ريكوتا جبنة فيتا جبنة موتزاريلا بصل ثوم جزر كوسة طماطم شيري كرفس حبهان ورق لورا زعتر زيت Advertisements أعشاب مرقة زبدة سائلة للدهن ملح فلفل أسود طريقة عمل دجاج بحشو الجبنة الريكوتا والخضار يفرم الزعتر ناعما تخلط أنواع الجبن الثلاثة معا تتبل الدجاجة بالملح والفلفل الأسود يفرغ بالأصابع برفق بين جلد ولحم الدجاجة تحشى الدجاجة بخليط الجبن وتغلق رجليها يشوح الجزر والكرفس والبصل المقطعين في زيت الزيتون على النار مع ورقة لورا وحبهان توضع الدجاجة مع البوكيه جارنيه يشوى الخضار لتقديمه مع الدجاجة ( فلفل ألوان وكوسة وطماطم شيري فى زيت الزيتون ) ضيفى للخضار المشوي الأعشاب والزعتر قدمي الدجاجة مع الخضار المشوي

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