طريقة عمل قرنبيط مخلل

لا غنى عن المخللات على السفرة بكافة أنواعها، إلا أن مخلل القرنبيط دائما ما يفضله الكثيرون أكثر من غيره، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف أميرة شنب. مقادير قرنبيط مخلل قرنبيط ثوم صحيح جزر فلفل حار ملح ليمون سكر ملح Advertisements شبت زيت زيتون كمون كرفس ماء مغلي طريقة تحضير قرنبيط مخلل يرص الفلفل والجزر والثوم والقرنبيط في البرطمان مع الكرفس يضاف إليه الماء المغلي مذاب به السكر والملح وملح الليمون والكمون يضاف رشة شبت وزيت زيتون ويترك البرطمان مغلقا لمدة 3 أيام

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