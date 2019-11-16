كيفية استخدام الشمع لإزالة الشعر

يمكن أن تكون إزالة الشعر بالشمع في المنزل طريقة ميسورة التكلفة، ولكن من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

لا يستخدم أبداً الشمع مع البشرة الحساسة للغاية، ولا يستخدم الشمع إذا كنت قد تناولتي الإيزوتريتنون في الشهور الستة الأخيرة، بحسب موقع "الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية".

وللحصول على أفضل التقنيات والنتائج، يوصي أطباء الأمراض الجلدية بالنصائح التالية:

طول الشعر الأمثل

قبل استخدام الشمع، تأكدي من أن شعرك يتراوح طوله بين ربع وثلاثة أرباع البوصة، وإذا كان الشعر أطول، قصيه باستخدام مقص آمن بحيث يصبح الشمع أقل فوضى وألمًا.

تجنب الكريمات الريتينويدية قبل الشمع

يجب تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على الريتينول والريتين، من يومين إلى خمسة أيام قبل إزالة الشعر بالشمع.

تقليل الألم

نظرًا لأن الشمع يمكن أن يكون مؤلمًا لبعض السيدات، فكري في طرق للحد من الانزعاج، قد يساعد تناول دواء للألم بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو وضع عبوات باردة على الجلد قبل 30 دقيقة تقريبًا من إزالة الشعر بالشمع.

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غسل وتجفيف منطقة إزالة الشمع

قبل استخدام "الواكس"، يجب غسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالشمع برفق لإزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة ومنتجات العناية بالبشرة، بعد ذلك، تجفف البشرة جيدا، لأن البشرة النظيفة والجافة تسمح للشمع بالالتصاق بشكل صحيح.

تسخين الشمع

اتباع الإرشادات الموجودة على العبوة، واختبري دائمًا درجة حرارة الشمع عن طريق تطبيق كمية صغيرة على الجزء الداخلي من معصمك، يجب أن تكون دافئة، ولكن لا تؤذي أو تحرق.

وضع الشمع

يوضع الشمع على جزء صغير من بشرتك على الشعر غير المرغوب فيه، للحصول على أفضل النتائج، قومي دائمًا بفرد الشمع في اتجاه نمو الشعر.

وضع شريط القماش

بمجرد فرد الشمع، ضعي شريط القماش على الشمع واضغطي لأسفل بإحكام، اتركي قطعة القماش لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ.

نزع شريط القماش

لإزالة الشعر، امسكي بشرتك بيد واحدة واستخدمي يدك الأخرى لسحب القماش بسرعة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، إذا كنت تستخدمين "الواكس" في مكان صعب الوصول إليه، مثل الإبطين، اطلبي المساعدة من صديقة أو قريبة.

تهدئة البشرة

بعد إزالة الشعر بالشمع، قومي بتهدئة بشرتك عن طريق وضع عبوات باردة إذا كان لديك ألم، وتجنبي الحمامات الساخنة والاستحمام، وارتدي ملابس فضفاضة مع وضع مرطب لا يسد المسام، ابحثي عن مرطبات تحمل علامة "خالية من الزيوت" أو "غير كوميدوغينيك".

إذا اتبعت الإرشادات، فإن "الواكس" في المنزل طريقة آمنة وفعالة لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه، ومع ذلك، إذا واجهتي إحمرارًا أو تورمًا بعد عملية إزالة الشعر بالشمع واستمرت أكثر من يومين، فاستشيري طبيب أمراض جلدية.