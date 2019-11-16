كيفية التخلص من الضعط العصبي

قد يقع الفرد منا فريسة لمرض التوتر والذي يقوده إلى حدوث الضغط العصبي، وتقدم "هُن" طريقة التعامل مع التوتر حتى يمكن التخلص منه.

ووفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك"، فإن هناك 3 استراتيجيات بسيطة لمساعدتك في التركيز والتخلص من الضغط العصبي وهي:

التخفيف من الإجهاد القائم على اليقظة الذهنية الكاملة (MBSR)

أصبح تدريب التخفيف من الإجهاد القائم على اليقظة الذهنية الكاملة طريقة معترف بها لمساعدة الناس على تعلم تجنب المشتتات وزيادة اهتمامهم بالمهمة التي أمامهم، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الذاكرة، وزيادة الحافزية، والاستقلالية — وجميع الأشياء التي قد تجعلك (ورئيسك) أكثر سعادة، فعادة ما تتضمن برامج التخفيف من الإجهاد القائم على اليقظة الذهنية الكاملة، تمارين التنفس والإطالة والوعي.

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التأمل

يهدف التأمل إلى زيادة إدراكك للحظة الحالية ويساعدك على تطوير قبولك لنفسك بشكل جيد، وقد تبين أن ممارسة التأمل المنتظمة تعمل في الواقع على تغير الدماغ — بطريقة جيدة.

وأظهرت إحدى الدراسات أن منطقة الدماغ المكرسة لتنظيم عواطفك كانت أكبر بكثير لدى المتأملين، بعبارة أخرى، في عالم عازم على تشتيتك من خلال الانحرافات والمفاجآت غير سارة، يمكن للتأمل أن يساعدك على البقاء أكثر إيجابية وأكثر تركيزًا.

الحركة الواعية

إن السمات المميزة للحركة الواعية، أو ما تعلمه اليوجا — كالتنفس المنظم والحركة المُتحكم فيها والتركيز الذهني، — تجعله يبدو وكأنه الترياق المثالي للضغط العصبي والتفكير المشوش، ولكن هل يدعم العلم ذلك؟ نعم مرارًا وتكرارًا.

ولقد وجدت العديد من الدراسات أنه بعد بدء برنامج لتعلم اليوجا، يشعر الناس بضغط عصبي أقل، ويصبحون أكثر تركيزًا وحتى أكثر تفاؤلاً في الواقع، قد اكتُشف أن اليوجا قد تكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يعانون من الضغط العصبي الشديد.