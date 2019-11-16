حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-11-2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscope"، وذلك في السطور التالية.. حظ سعيد.

برج الحمل:

قد تجد أنك تشعر بنقص شديد في الثقة عندما يتعلق الأمر بعلاقاتك الشخصية اليوم، لكن ستكون أكثر وعيًا بأوجه القصور الخاصة بك

برج الثور:

قد تحمل الكلمات طاقة مشحونة، لذا كن حذرًا فيما تقوله وكيف تقوله

برج الجوزاء:

وفّر على نفسك الوقت وعالج المشاكل المؤرقة بطريقتك الدبلوماسية التي تهدئ النزاع، ولا تقلق إذا كان الآخرون ينظرون إليك سلبًا

برج السرطان

قد تشعر بأن شخصًا ما يعطيك صفعة عاطفية، يجب ألا تدع الآخرين يضايقونك. وفي الوقت نفسه، لا يحق لك أن تتنمر بالآخرين

برج الأسد:

قد تشعر أن طاقتك نفدت، وتسأل نفسك إذا كان ما تفعله يستحق كل هذا العناء، لا تيأس. سيكون هناك صديق قريب يمكنه مساعدتك

برج العذراء

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المتعة التي تبحث عنها موجودة أمامك، سيكون من الأفضل أن تستغلها الآن بدلاً من الانتظار حتى تصل إلى نقطة سحرية تشعر أنك ربحتها فيها

برج الميزان

رغم أنك تشعر بضمير حي بوجه عام عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، إلا أنك قد تشعر بالضيق في محاولاتك للوصول إلى ذلك الشخص المميز

برج العقرب

طبيعتك مرنة، قد يكون الأشخاص الآخرون مرنين كما أنت، لكن الآن هي فرصتك لامتلاك زمام الأمور

برج القوس

هناك العديد من الخيارات المتاحة لك لتحويل حياتك لتكون أقوى. العقبة الكبيرة التي تعيقك هي حالتك العاطفية

برج الجدي

قد يبدو أن كل شيء يسير عكس مسارك، هذا لا يعني أنك يجب أن تتخلى عن هدفك، إنا يعني أنك فقط تحتاج إلى السير في الطريق الصحيح

برج الدلو

قد تشعر بأن هناك قوى تُمارس عليك اليوم. أنت عازم على الحفاظ على حريتك بحيث ترفض الخضوع

برج الحوت

من نواح كثيرة، تشعر أنك محاصر في محيطك، الضغوط الاجتماعية تجعلك تعتقد أنك بحاجة إلى التصرف أو التفكير بطريقة معينة