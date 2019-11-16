منها التطعيم ضد الإنفلونزا.. نصائح لحماية طفلكِ المصاب بالربو في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن فصل الشتاء يمثل كابوسا مزعجا للأطفال المصابين بالربو؛ حيث يمكث الأطفال في الأماكن المغلقة كثيرا، التي تنتشر فيها الجراثيم المسببة لأمراض المسالك التنفسية على نحو أسرع، علما بأن أمراض المسالك التنفسية تؤدي إلى تفاقم متاعب الربو.

كما أن التبديل المتكرر بين الهواء البارد في الخارج والهواء الدافئ في الداخل يمثل عبئا إضافيا على المسالك التنفسية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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