بمنتجات طبيعية.. حيل ونصائح للتعامل مع بشرتك الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحتاج البشرة الدهنية لعناية خاصة من أجل تفادى مشاكلها العديدة، فهي من أكثر الأنواع عرضه للإصابة بحبوب الشباب والبثور والالتهابات خاصة مع تقلبات الجو، لذلك تستعرض لكم خبيرة التجميل، نانيس سليم، نصائح للتعامل مع البشرة الدهنية

1-تنظيف البشرة مرتين في اليوم بالغسول الخاص، واحرصي على ترطيب البشرة يوميًا، وإذ كنتِ تعاني من الجفاف والتشققات عليكِ وضعه كل ساعتين، وبعد الاستحمام وقبل النوم ويمكن استخدام الفازلين الطبي أو جيل الصبار.

2-تجنبي استخدام الماء الساخن، وعند غسل البشرة يفضل الماء الفاتر ثم البارد لغلق مسام البشرة.

3-الاهتمام باستخدام الماسكات بشكل دائم، مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

4-تقشير البشرة بلطف عن طريق حركات دائرية خفيفة، واستخدام السيروم قبل النوم.

5-استخدام التونر إذ يعمل على غلق المسام المفتوحة ويقلل أيضا من زيوت ولمعان البشرة، ويستخدم بعد غسل الوجه بالغسول ليلاً وصباحاً لتجنب البثور وأثار المكياج الضارة.

6-عند إزالة المكياج يفضل غسل البشرة بعد ساعة للوقاية من حب الشباب والبثور.

وفى ظل ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة، تقدم لكم نانيس سليم، روتين يومي للحفاظ على جمال البشرة الدهنية.

-الغسول

يعتبر من أهم خطوات للعناية بالبشرة خلال اليوم، فهو يعمل على إزالة الأتربة والخلايا الميته ويترك البشرة ناعمة ونظيفة. ويساعد على التقليل من افراز زيوت ولمعان البشرة.

المكونات

-ملعقتين من اللوز المطحون

-ملعقتين شوفان كويكر مطحون

-ملعقتين ورد مجفف

-يخلط جيداً بماء الورد ليصبح متجانسأ

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-التونيك (التونر)

التونر يعمل على غلق المسام المفتوحة ويقلل أيضا من زيوت ولمعان البشرة، ويستخدم بعد غسل الوجه بالغسول ليلاً وصباحاً لتجنب البثور

المكونات

- 90جرام من ماء ورد

- نقطة واحده من زيت الورد

- جرام من زيت اللوز

- نصف ليمونه

- 15جرام من الجلسرين

-كريم النهار

يساعد كريم النهار على الحفاظ على حيوية البشرة ونضارتها ويعمل على حمايتها من أثار الماكياج والعوامل البيئية، ويستخدم أيضا عند الخروج ليلاً

المكونات

- 4معالق من الفازلين

- نقطة واحدة من زيت الورد

- ملعقتين زيت زيتون

- نصف ليمونة.