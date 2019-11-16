محمد ثروت مشيدا بدعم زوجته: مديرة أعمالي ووزيرة داخلية واقتصاد البيت

قال الفنان محمد ثروت، إن زوجته تسانده وتدعمه منذ بداية الطريق وحتى الآن: "كانت بتدعمني وتشجعني وتقول لي أنت موهوب".

وقال ثروت في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مساء اليوم الجمعة، إن زوجته "منى" هي الآن مدير أعماله، وهي بمثابة "سينسور" يوجهه نحو الطريق الصحيح إن حدث خطأ، فهي بمثابة البوصلة.

وأضاف: "رأيي الراجل هو وزارة الخارجية والدفاع يدافع عن البيت لو حصل خطر، ولكن الزوجة هي وزارة الداخلية والاقتصاد، وهي من تُدير شؤون البيت".

وواصل ناصحا الشباب: "لازم يبقى فيه تشجيع بين الاتنين، ويبقوا في كتف بعض ويدعموا بعض ويبقوا كلبش في أيد بعض ولو حد غرق التاني يشده".