الامارات | وجهة يونانية مميزة في «جميرا ميناء السلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة يونانية مميزة في «جميرا ميناء السلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطعم «شيمرز»، الوجهة اليونانية المميزة في فندق «جميرا ميناء السلام»، عن افتتاح أبوابه من جديد أمام روّاده المميزين، متيحاً لهم تجربة أطباق الشيف الجديد نيكولاس، والاستمتاع بروعة الأجواء الشاطئية في دبي بالتزامن مع عودة الطقس المعتدل.

ويوفر المطعم، من موقعه المميز في الفندق الفاخر، تجربة تنبض بالرقي، وفرصة تذوق تشكيلة جديدة من الأطباق الشهية والاسترخاء على الشاطئ الخاص بالفندق، فضلاً عن الديكورات التي تم تجديدها أخيراً. كما يجمع المطعم بين ما يقدمه من أشهى أطباق المطبخ اليوناني العريق، وإطلالاته المذهلة على الخليج العربي وبرج العرب، ليقدم أجواء متميزة. وتحمل توليفات الألوان الجديدة الموشحة بالأبيض، التي تتباين مع ألوان الأشجار الخضراء، الضيوف في رحلة إلى الجزر اليونانية، ليستمتعوا بأجواء أمسيات راقية على وقع الأنغام الحيّة لمنسق الأغاني.

وسيسلط مطعم «شيمرز» الضوء على النكهات المذهلة والطابع الفريد للمطبخ اليوناني، بالتركيز على أفضل المنتجات، إلى جانب الكوكتيلات المبتكرة والتشكيلة الواسعة من المشروبات، وسط أجوائه المفعمة بالراحة. وتتمتع أطباق التحلية أيضاً بالمذاق اليوناني الأصيل، مع كرات آيس كريم الفانيلا المغمسة بكسرات اللوز ورغوة الليمون.