شكرا لقرائتكم خبر عن «راديو أرابيكا».. يبث بالعربية من قلب برلين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين عن افتتاح محطة إذاعة باللغة العربية هناك، باسم راديو أرابيكا، حسب المجلس الإعلامي لمؤسسة برلين براندنبورغ.
وقال المجلس إن قسماً كبيراً من البرنامج سيبث باللغة العربية، مشيراً إلى أن فقرات عن الحياة في برلين سيتضمنها البرنامج، علاوة على فقرات ثقافية وإخبارية وكوميدية ورياضية.
ويضاف إلى ذلك أيضاً مزيج من الموسيقى الشعبية العربية والأغاني الشعبية والموسيقى العربية الحديثة. وقال رئيس المجلس الإعلامي بهيئة إعلام برلين براندنبورغ، هانزيورجين روزنباور: «إلى جانب البرنامج الإذاعي باللغات الفرنسية والروسية والتركية والإنجليزية، يضاف اليوم برنامج مقدم للجمهور العربي».
ولم يتضمن البيان الإعلان عن موعد بدء البرنامج العربي، ومعروف أن هذه الهيئة تمنح التراخيص للإذاعات الخاصة، وتقوم بالإشراف عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «راديو أرابيكا».. يبث بالعربية من قلب برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.