الامارات | «مانهاتن سكاي».. جناح فخامة معلّق في السماء

شكرا لقرائتكم خبر عن «مانهاتن سكاي».. جناح فخامة معلّق في السماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال حفل في دبي، كشفت إدارة فندق بارك حياة نيويورك عن الافتتاح الجديد لجناح «مانهاتن سكاي»، الذي يقع أعلى الفندق ضمن الطابق الـ59 من برج One57 السكني الشهير، في شمال شارع 57 في مانهاتن.

ويمتد جناح «مانهاتن سكاي»، الذي يعد أعلى جناح في نيويورك، والوحيد الذي يطل مباشرةً على حدائق سنترال بارك الشهيرة، يمتد على مساحة 4200 قدم مربعة بارتفاع 11 قدماً، ويضم ثلاث غرف نوم وجراند صالون، ومطبخاً متكاملاً وغرفة معيشة. ويتيح موقعه للنزلاء الاستمتاع بإطلالات مباشرة على حدائق سنترال بارك الشهيرة من جميع الجهات، وعلى أفق مانهاتن بزاوية 360 درجة. من جهته، قال نائب رئيس المنطقة والمدير العام في فندق بارك حياة نيويورك بيتر روث: «لقد اخترنا دبي للكشف عن جناح (مانهاتن سكاي) لأنه الأول من نوعه في العالم، ولأن الإمارات تمتلك المرتبة الأولى بالرقي وفخامة الضيافة في المنطقة والشرق الأوسط، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخلق مكانة خاصة لها على خريطة السياحة العالمية من خلال فنادقها الفخمة وخدمات الضيافة الراقية ذات الخمس نجوم، ولا أستبعد أن يفتتح جناح مماثل لـ(مانهاتن سكاي) في دبي أو أبوظبي». وأضاف: «لقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء الجناح وتصميمه وتجهيزه وتشغيله 29 مليون دولار، وتبلغ كلفة الإقامة في الجناح 50 ألف دولار لليلة الواحدة، على أن تكون أقل مدة للإقامة أسبوعاً كاملاً، وتتضمن كلفة الإقامة نقل الضيوف بمروحية الهليكوبتر من مطار نيويورك إلى مانهاتن، إلى جانب مرافق شخصي وطاه شخصي طوال فترة الإقامة، وعلاجات طبيعية يومية في منتجع صحي شهير في الفندق». وتابع روث «يعد (مانهاتن سكاي) الجناح الوحيد الذي يمتلك إطلالة مباشرة من جميع الجهات على حدائق سنترال بارك وأفق مانهاتن على مد النظر، إلى جانب موقعه القريب من أبرز الوجهات الثقافية مثل قاعة كارنيجي هول ومتحف الفن الحديث ومركز لينكولن».

4200

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قدم مربعة مساحة

الجناح الذي يطل

على أفق مانهاتن.