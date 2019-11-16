أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتألقت "شيرين"، بتقديم باقة من أجمل أغانيها، أبرزها: "حبه جنة، كتير بنعشق، متحاسبنيش، آه ياليل، كده ياقلبي، مشاعر"، فضلا عن عدد من أغاني ألبومها الأخير "نساي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وأعربت "شيرين"، عن سعادتها البالغة بتواجدها وسط الشعب السعودي، وأهدت حضور الحفل "قبلة"، ومازحتهم قائلة: "بتسموني شيرين الحب وأنتم الحب نفسه".
قد يهمك ايضاً:
شيرين عبد الوهاب تعود إلى السينما بعد غياب 16 عامًا بفيلم جديد
نجوم فتحوا على أنفسهم أبواب الانتقاد بسبب "السوشيال ميديا"
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتألق بـ«الأحمر» في حفل «موسم الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.