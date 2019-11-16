شيرين عبد الوهاب تتألق بـ«الأحمر» في حفل «موسم الرياض»

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتألقت "شيرين"، بتقديم باقة من أجمل أغانيها، أبرزها: "حبه جنة، كتير بنعشق، متحاسبنيش، آه ياليل، كده ياقلبي، مشاعر"، فضلا عن عدد من أغاني ألبومها الأخير "نساي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وأعربت "شيرين"، عن سعادتها البالغة بتواجدها وسط الشعب السعودي، وأهدت حضور الحفل "قبلة"، ومازحتهم قائلة: "بتسموني شيرين الحب وأنتم الحب نفسه".

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