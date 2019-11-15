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فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة في السعودية يُحدث ضجة!!

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ميا خليفة

تداول ناشطون بموقع “تويتر” مقطع فيديو للممثلة الإباحية المعتزل لبنانية الأصل ميا خليفة، وزعموا أنه أثناء تواجدها في .

ومع مظاهر الإنفتاح التي تشهدها السعودية في ظلّ حكم ولي العهد ، وحفلات الرقص التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، سخر أحد المغرّدين من الفيديو المتداول لـ”ميا خليفة” بقوله: ” يا تري زيارتها للعمرة ؟ أو للتصوير مقطع تمثيلي؟ او لنقل خبرتها في مجال التمثيل ؟”.

وسخر آخر بقوله: ” تبادل ثقافي بينها هي وتركي ال الشيخ”.

وشكك بعض المغرّدين في صحة الفيديو، الذي لا يمكن لـ”وطن” التأكد من صحته.

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