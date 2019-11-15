فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة في السعودية يُحدث ضجة!!

تداول ناشطون بموقع “تويتر” مقطع فيديو للممثلة الإباحية المعتزل لبنانية الأصل ميا خليفة، وزعموا أنه أثناء تواجدها في السعودية.

ومع مظاهر الإنفتاح التي تشهدها السعودية في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان، وحفلات الرقص التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، سخر أحد المغرّدين من الفيديو المتداول لـ”ميا خليفة” بقوله: ” يا تري زيارتها للعمرة ؟ أو للتصوير مقطع تمثيلي؟ او لنقل خبرتها في مجال التمثيل ؟”.

وسخر آخر بقوله: ” تبادل ثقافي بينها هي وتركي ال الشيخ”.

وشكك بعض المغرّدين في صحة الفيديو، الذي لا يمكن لـ”وطن” التأكد من صحته.