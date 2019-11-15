فيديو لطفل عماني في المدرجات خلال مباراة السلطنة وبنجلاديش يُحدِث ضجة .. لماذا؟؟

حظي مقطع فيديو لطفل عماني خلال مباراة منتخب السلطنة وبنجلاديش الخميس ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بانتشارٍ وإعجابٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويُظهر الفيديو ردة فعل عفوية للطفل ويُدعى “سعيد” لحظة تسجيل الهدف الثاني للسلطنة في شباك بنجلاديش وأحرزه اللاعب العُماني المنذر ربيع العلوي.

وجرت المباراة في “مجمع السلطان قابوس الرياضي” ببوشر، وانتهت بفوز منتخب سلطنة عمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح محسن جوهر أهداف أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 48، قبل أن يعزز المنذر العلوي النتيجة في الدقيقة 68، عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

Advertisements

وجعل أرشد العلوي النتيجة 3-0 بتسديدة أرضية زاحفة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لكن بعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس المخضرم علي الحبسي بهدف بيبلو أحمد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمران الحيدي رباعية عُمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن قطر المتصدرة.

وتتذيل بنجلاديش المجموعة برصيد نقطة واحدة.