"ماليش حبايب بعدها".. أول تعليق من تامر عاشور عقب فسخ خطبته من دارين حلمي

"حد يقولها دي ماليش حبايب بعدها واللى باقيلي منها عايش عليه".. بتلك الكلمات المقتبسة من أغنيته الشهيرة "كلموها عني"، علق الفنان تامر عاشور على فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن الفنان تامر عاشور، انفصاله عن ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة لعام 2019 دارين حلمي، عقب فترة خطوبة استمرت لعدة أسابيع.

وكتب "عاشور": "الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق".

عاشور حذف تغريدة الانفصال بعد وقت قصير

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الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، متسائلين: "طب سبتها ليه؟"، و"سبتوا بعض ليه طيب".

يشار إلى أنه عقب تداول التدوينة بين رواد "السوشيال ميديا"، حذف المطرب تامر عاشور التغريدة الخاصة بخبر الانفصال، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

وفي سبتمبر الماضي، احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

وكان من المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"الوطن" منذ شهرين.