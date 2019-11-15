"شبهي أكتر مني".. "السوشيال ميديا" تفاجئ 5 فنانات بشبيهات طبق الأصل

"يخلق من الشبه أربعين"، مثل شعبي طالما تردد على مسامعنا، ولكن على الرغم من أنه مجرد مثل، فهو قريب للغاية من الواقع، والدليل على ذلك هو التشابه الكبير بين الفنانين وآخرين، والذي ربما يعد في بعض الأحيان غريبًا بعض الشيء.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأحد الإعلانات المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، والمفارقة كانت في الفتاة الموجودة بالإعلان والتي تشبه "ريهام" إلى حد كبير، وعلقت ريهام على الصورة قائلة : "دي مش أنا دي واحدة شبهي بس غالباً شبهي أكتر مني".

نادين نجيم

تطابق واضح في الشكل، بين ملكة الجمال اللبنانية، نادين نجيم، والشابة المصرية، أسماء الشيخ، والذي تسبب لها في مشكلة بمجال عملها، حيث أنها تعمل كـ "موديل"، نتيجة لاستعمال خبراء التجميل نمط واحد من المكياج "الهادئ"، حتى يظهر تشابهها بالممثلة اللبنانية، التي تعتمد على روج "مات" غير لامع، وعدم المبالغة في رسم عينيها، واستعمال "هايلايتر" باستمرار.

تقول أسماء، ذات الـ24 ربيعا، في حديثها لـ"هن": "رغم أني مبسوطة جدا بأنني أشبه نادين "القمر"، بس نفسي أطلع من القالب ده، وأحط أشكال مختلفة من المكياج".

شيرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المكسيكية، ياليتزا إبريسي، التي تقترب ملامحها وكأنها صورة طبق الأصل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث تشبهها في وجهها وشعرها، مع اختلاف طفيف في لون البشرة.

وأشعل الشبة الكبير بينهما مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت نظر جمهور الفنانة شيرين، ووردت بعض التعليقات منها: "سبحان الله يخلق من الشبه 55، طب هي فين شيرين اصلًا".

وفي تعليق آخر: "أنا فكرته بيعمل تحدي العشر سنين على صور شيرين"

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وخلال جلسات تصوير خضعت لها المكسيكية "ياليتزا"، ظهرت من زوايا عدة وكأنها شيرين عبدالوهاب، وهو الأمر الذي أذهل الجميع، وجعلهم لا يستطيعون التفرقة بعض الوقت بينهم لشدة تقاربهم في الشبه.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور أحمد عرفة.

وظهرت خليل بفستان أسود متوسط الطويل، تميز بأنه ذو أكمام طويلة من "دانتيل"، ومزين بالجلد في المنطقة الصدر، مع تسريحة شعر انسيابية.

وتفاعل مستخدمو موقع الصور مع إطلالة الفنانة المغربية، وحصدت على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، خلال 6 ساعات، ووصفها كثير من متابعيها بـ"شبيهة ياسمين صبري".

هيفاء وهبي

أثارت الإعلامية رولا منصور، شبيهة هيفاء وهبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خضوعها لـ"فوتوسيشن" ظهرت من خلاله بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها قميصا أخضر مع بنطلون جينز.

الأمر الذي أثار الجدل بشأن إجرائها عمليات تجميل لتصبح شبيهة بالمغنية اللبنانية هيفاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للإعلامية، أظهرت التشابه الكبير بينها وبين نظيرتها الفنانة اللبنانية.