زوجان يحولان شاحنة لمنزل متنقل لاستكمال جولاتهما الاستكشافية مع رضيعهما

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قبل 10 سنوات، كان الزوجان نيل كوانتريل وسارت ماكويليامز، يجوبان حول العالم ويتنقلان بين البلدان المختلفة لاستكشاف أماكن جديدة، ومع مجيء طفلهما الأول فكرا في طريقة جديدة تمكنهما من مواصلة السفر حول العالم.
تحويل شاحنة عملاقة إلى منزل متنقل هي الفكرة الجديدة التي استقر عليها الزوجان، حتى يتمكنا من استكمال جولاتهما الاستكشافية، في المملكة المتحدة وفرنسا، بعد ولادة صغيرهما "ريجي ماك"، واصطحابه معهما، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قرابة الـ1000 جنيه إسترليني، هي قيمة ما أنفه الزوجان على الشاحنة لتحويلها لمنزل متنقل، فأضافا السرير ومكان للتخزين.. تقول الأم الثلاثينية: "لا نريد التوقف عن السفر والاستكشافات.. فقمنا بتحويل الشاحنة التي نمتلكها لمنزل منتقل.. فنحن لدينا بعض المغامرات في المملكة المتحدة وفرنسا".
وبالفعل تمكن الزوجان من زيارة العديد من المواقع في المملكة المتحدة، مثل: نيو فورست، هامبشاير، كورنوال، ديفون، دورست، منطقة ليك، منطقة بيك، ويلز واسكتلندا، وأيضًا السفر إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا.
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