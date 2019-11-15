معطرات الجو والفرشاة.. تحذير من 11 أداة منزلية تستخدمها المرأة يوميا

عادة ما تكون أدوات المنزل آمنة للاستخدام اليومي للسيدات، ولكن هذا الأمر غير صحيح فاستخدام بعضها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، وعلى السيدات تجنب استخدامها.

وفيما يلي أبرز هذه الأدوات بحسب موقعي "everyday health"، و"house beautiful".

أدوات الطبخ غير اللاصقة

رغم أن نقع المقالي طوال الليل للتخلص من الأطعمة المحترقة قد يسبب لك بعض الإرهاق، ولكنه أكثر أمانا لصحتك من أدوات الطهي "غير اللاصقة".

الطلاء يجعل المنتجات "غير لاصقة" يطلق الغازات عند التسخين، ما قد يعرضك للإصابة بالسرطان.

حاويات المواد الغذائية البلاستيكية

هل تساءلت يومًا لماذا يتحول لون الحاويات البلاستيكية الشفافة بعد استخراجها من غسالة الصحون؟

الإجابة بسيطة وهي أن البلاستيك يزول بمرور الوقت، ما قد يطلق مواد كيميائية خطيرة في طعامك، حيث يجري تصنيع العديد من الحاويات البلاستيكية من المواد الكيميائية بما في ذلك الفثالات، والتي تعمل كمواد كيميائية تعطل الغدد الصماء. لذلك يجب الاعتماد على الحاويات الزجاجية.

تناول الأطعمة الجاهزة في عبوات بلاستيكية

تسخين الأطعمة الجاهزة في البلاستيك، قد يضر بصحتك بسبب تسرب المواد الكيميائية إلى طعامك. تستحق صحتك أن تقطع من وقتك بضع ثوان إضافية لنقل الأطعمة الجاهزة إلى وعاء زجاجي، قبل تسخينها في الميكروويف.

منتجات للتخلص من القراض والبراغيث

قد تنقذ منتجات التخلص من البراغيث الموقف من لدغات غير مرغوب فيها، ولكن المبيدات الحشرية يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب وأكثر من ذلك.

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كرات العث والنفتقالين بلي

يمكن لنفثالين، الموجود في كرات العث والمنتجات على حد سواء، أن يدمر خلايا الدم الحمراء، وقد ثبت أنه يسبب السرطان في الحيوانات ولكنه لم يثبت بعد أنه يسبب السرطان لدى البشر.

معطرات الجو

السموم الموجودة في معطرات الجو يمكن أن تتراكم في الجسم مع مرور الوقت. وفقًا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، قد تؤثر هذه السموم على الهرمونات والصحة الإنجابية خاصة عند الأطفال.

منظف الفرن

يحتوي العديد من هذه المنظفات على قلويات قابلة للتآكل، والتي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على المسار الهضمي والجهاز التنفسي إذا تم استنشاقها أو بلعها.

ملمع الأثاث ومزيل البقع

لا يعد ملمع الأثاث ومزيل البقع من المواد غير النباتية القابلة للاشتعال فحسب، بل يحتوي أيضًا على المواد الكيميائية الفينول والنتروبنزين، والتي يمكن أن تمتصها بشرتك ويمكن أن تسبب سرطان الجلد.

فرشاة ووعاء تنظيف المرحاض

المكونات المسببة للتآكل التي تجعل منظفات المرحاض الحمضية نظيفة بشكل جيد هي نفس المكونات التي يمكن أن تسبب حروقًا في الجلد والعينين. كما أنها خطيرة للغاية عند مزجها مع أنواع أخرى من أدوات النظافة، وتحتوي على كم هائل من الجراثيم.

سخانات الغاز

أي شيء يتم تشغيله بالغاز يطلق السموم واستخدامه في المنزل أمر خطير للغاية، ويمكن أن يؤدي إلى التسمم بأول أكسيد الكربون وهي حالة لا تظهر إلا القليل من الأعراض.

الصابون المضاد للجراثيم

لسنوات عديدة، افترض أن الصابون المضاد للبكتيريا هو الطريقة "الأفضل" لدرء الأمراض والبكتيريا الضارة. ومع ذلك فإن مكوناته من الترايكلوسوان وثلاثي الكلور كاربون ضارة بالفعل. وفقًا لما ذكرته إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، يمكن ربطه بإنشاء بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ولا يمكن تحللها.