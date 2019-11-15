عادت من جديد المطربة شيرين عبد الوهاب، لتثير انتقادات واسعة بسبب حديثها على المسرح، وذلك بعد حفلها مساء أمس بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض.
وقالت شيرين أمام الجمهور: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، لتثير هذه الجملة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعات سعوديات، وأُطلق هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية.
وفي وقت سابق تعرضت شيرين عبد الوهاب لانتقادات واسعة بعد حفلها برأس السنة الماضي، والتي قالت فيه: "أنا خسارة في البلد دي وأهلا بكم في مصر"، ومرة أخرى في تونس عندما قالت في حفلتها هناك: "بنتي بتقولي إنتي هتعملي حفلة فين فبقولها تونس، قالتلي ايه بقدونس، فرديت عليها مفيش فرق لأن تونس خضراء"، وأخرى بحفلتها في دولة خليجية، عندما طلبت واحدة من الجمهور منها غناء "ماشربتش من نيلها"، لترد الأخيرة "بلاش هيجيلك بلهارسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر "نسمع كلام الراجل".. زلة لسان جديدة لشيرين عبدالوهاب تثير غضب السعوديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.