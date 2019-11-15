الامارات | ضحية «سيلفي» جديدة.. سائح فرنسي ينزلق في شلال بتايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية «سيلفي» جديدة.. سائح فرنسي ينزلق في شلال بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شرطة السياحة اليوم أن سائحاً فرنسيا توفي، أثناء محاولة أخذ صورة شخصية (سيلفي) عند شلال مياه في تايلاند. ووقع الحادث بعد ظهر أمس في جزيرة «كو ساموي» في جنوب تايلاند. وسقط الرجل (33 عاماً) من شلال المياه «نا موينج 2».

وكان سائحاً إسبانياً قد توفي في المكان نفسه قبل أشهر، طبقاً لما قاله بودابول ويريانارانجكول مسؤول شرطة السياحة بمنطقة ساموي. وأضاف «هناك لافتات بالفعل مكتوب عليها (ممنوع الدخول)، حيث أن المنطقة خطيرة جداً. ربما يريد بعض السائحين الحصول على صور أفضل، لكن المنطقة شديدة الانحدار وزلقة هناك وانزلق الرجل». وتابع «شاهد صديق كان يرافقه الرجل وهو يلتقط صوراً وسقط» من ارتفاع يقدر بمنزل مكون من ثلاثة طوابق. واتصلت الشرطة بالفعل بالأقرباء.

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وعلى الرغم من أنه لم يصدر تقرير مبدئي للطب الشرعي، تعتقد الشرطة أن السائح توفي جراء كسر في الجمجمة.

