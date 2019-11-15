الامارات | بخلاف العقم.. سببان يمكن علاجهما لعدم الإنجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بخلاف العقم.. سببان يمكن علاجهما لعدم الإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت اختصاصية الغدد الصماء الدكتورة بياته كفادبيك إنه بخلاف العقم قد يرجع عدم الإنجاب إلى أسباب مرضية مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) عن اختصاصية الغدد الصماء الألمانية أنه من السهل تشخيص قصور الغدة الدرقية وعلاجها بواسطة الأقراص المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، مشيرة إلى أن العلاج يرفع احتمالية حدوث الحمل ونجاحه.

أما متلازمة تكيس المبايض فمن الصعب تشخيصها وعلاجها؛ لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراضها، التي تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة نمو الشعر في الوجه والصدر والظهر والسيقان.

ويتم علاج المتلازمة بواسطة الأدوية، التي تحفز عملية التبويض لرفع احتمالية حدوث الحمل، علما بأن العلاج يستغرق عدة أشهر.