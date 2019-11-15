لبشرة نضرة كالأطفال.. كل ما تريدين معرفته عن الليزر الكربوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يعد الليزر الكربوني تقنية جديدة تم الاعتماد عليها للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ويتم تطبيقها عن طريق فرد طبقة كريم مكون من جزيئات الكربون على الوجه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم تمرير شعاع ليزر طول الموجة الطويلة.

يتكون الليزر الكربوني من نوعين:

التقشير الكربوني القوي: يعمل على التخلص من طبقة كاملة من البشرة لتحفيز نمو طبقة أخرى نضرة وصحية لبشرة الأطفال، ولكن يحتاج فترة تعافي أسبوعين.

الليزر الكربوني السطحي: تعتمد هذه الطريقة على وضع كريم مصنوع من جزيئات الكربون على كامل الوجه عدا منطقة العينين، ويتم بعد ذلك تمرير الليزر لمدة 40 دقيقة، وفي هذه الحالة لا تحتاجين لفترة تعافي، ويمكنك ممارسة حياتك بشكل طبيعي.

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وأوضحت الدكتورة علا رأفت استشاري الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، أن العلاج الليزر الكربوني السطحي عبارة عن تقنية غير جراحية تستخدم في إعادة تحسين مظهر الجلد، وعلاج مشاكل البشرة البسيطة مثل الشامات والندوب الناتجة عن حب الشباب.

وخلال عملية التقشير الكربوني بالليزر يتم إزالة الطبقات الخارجية من الجلد، ما يؤدي لإنتاج الكولاجين، الذي يساعد على إصلاح تلف الجلد، وينتج بدلًا منها خلايا جديدة أكثر إشراقة ونضارة، وبهذا نلحظ تأثير جلسات ليزر الكربون في التقليل من التجاعيد ومكافحة آثار الشيخوخة على الوجه بشكل عام.

في بداية الجلسة يتم إعطاء تخدير موضوعي مع تركيبة من المهدئات؛ للتقليل من الشعور بالألم، وفي حالة علاج الوجه بالكامل يمكن استخدام التخدير الكلي عند اعتماد الليزر الكربوني الحاد، وتستغرق عملية تقشير الوجه من 40 دقيقة، وبعد ذلك يجب العناية بالبشرة جيدًا، والحرص على عدم التعرض للشمس، وفقًا لما تقول استشاري الأمراض الجلدية وجراحة التجميل لـ"الخليج 365".

وفي حالة استخدام الليزر الكربوني الحاد، تحتاج البشرة لعناية خاصة لمدة أسبوعين من الجلسة، لذلك يحذر التعرض للشمس دون وضع واقٍ قوى كل ساعتين، أو استخدام الماء الساخن، ومستحضرات التجميل.

ويتراوح سعر الليزر الكربوني من 1700 إلى 3000، وفقًا للنوع وعيادة التجميل، وبمجرد أن تتعافى البشرة، يمكنكِ استخدام مستحضرات التجميل الخالية من الزيوت، لإخفاء الاحمرار الذي يستمر لثلاثة أشهر، ولكن يفضل تجنب تقشير البشرة أو استخدام التقنيات التجميلية الأخرى، والتعرض للشمس لساعات طويلة.