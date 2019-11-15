واقعة صادمة في دبي .. امرأة حملت “سفاحاً” وتخلّصت من الجنين في القمامة وهذه اعترافاتها!!

شهدت الامارات واقعةً صادمة بعدما اعترفت امرأة انها حملت سفاحاً وتخلصت من جثة الجنين برميه في تجمع للقمامة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات امرأتين ورجلين، بتهمة إخفاء جثة جنين ولدته المرأة الأولى بشكل غير شرعي، ثم ساعدتها المتهمة الثانية على تسليم الجثة للمتهم الثالث، الذي تركها في صندوق للقمامة.

واعترفت المتهمة الأولى بأنها حملت سفاحاً، وتم توليدها من قبل امرأتين لجنين متوفى، واتفقت مع المتهمة الثانية والثالث على التخلص من جثة الجنين، وساعدتها المتهمة الثانية في غسل الجثة وتنظيفها، ثم وضعتها في كيس، رماه الرجل في تجمع للقمامة في منطقة ديرة بدبي.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”