قطع أساسية جديدة لهذا الموسم من "بيرلوتي"

استعد لتبدأ عامك الجديد مع قطع Berluti الجديدة التي لا بد من امتلاكها لهذا الموسم. تقدم العلامة العريقة مجموعة متنوعة من المنتجات الجلدية الصغيرة والأحذية والألعاب الاجتماعية ومستلزمات الحياة العصرية، تعتمد على الجلود المنقوشة التي تجمع بين التصميم المتطور والحرف اليدوية الراقية يقدم Berluti مجموعة متنوعة من الملحقات الجلدية من فينيسيا مثل محفظة البطاقات المثالية وحامل الملفات Nino Extra Large Document ومحفظة Itauba Leather Wallet. أما توقيع Scritto الأيقوني، فقد تمت إعادة تصميمه باللون الأبيض لهذا الموسم ، وقد زين المحافظ وعلب السيجار ، وحقيبة Un Jour Mini الصغيرة. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحذية مميّزة ارتدتها النجمات خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس انقراضُ نمط البروغ من الأحذية المُسطّحة وأحذية ماري جينز ستحل مكانه

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