تعرف على مواصفات ومميزات برج "العقرب" وأبرز الأحداث الفلكية

العقرب الاكثر قوةً وصلابةً. يبدو عليهم الهدوء والتماسك من الخارج ولكنهم متأججي العواطف والمشاعر من الداخل. هم كالبركان الثائر تحت سطح البحر. من يتعامل معهم بذكاء يكون قادرًا على اكتشاف القوة والإندفاع والجاذبية الكامنة في شخصيتهم. في اللقاءات الاجتماعية، تجد العقرب وقورًا، لبقًا، متحدثًا ويبعث على السرور.ينزع في حياته اليومية إلى العزلة، لكن من يعرف العقرب جيدًا، يدرك حبه لمراقبة الأحداث عن بعد، ومدى اصراره وقوة إرادته، وما يصاحب ذلك من عمق في التفكير. من ناحية أخرى، نجد مواليد العقرب حساسون جدًا وينقادون لمشاعرهم بسهولة، هذه الحساسية والتطرف في تقدير الأمور تجعلهم عرضة لجرح المشاعر بسهولة هو صديق رائع شريطة أن يوليه أصدقاؤه الثقة. صفات العقرب من خيال وحدس وقدرة تحليلية تمكنه من سبر أغوار وأبعاد الأمور بشكل جيّد.يعتبر مولود هذا الاسبوع موهوب جدًّا ويجد ضالته في وظائف عديدة . قوته وقدرته الشديدة على ضبط النّفس تمكنه من العمل كجرّاح أو باحث أو جندي مقدام. كذلك تراه في أيّ مهنة تتطلب قدرة على التحليل والبحث والتعامل مع الحقائق العمليّة وفك لبس الأمور، لذا تراه يعمل في البوليس أو كمخبر أو جاسوس، وفي القانون و الفيزياء أو علم النفس.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

يشهد هذا الأسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بحيث يسجل الفلك أحداثاً فلكية بارزة بالاضافة الى ثلاثة احداث تطبع هذا الاسبوع الحدث الاول انتقال الشمس الى القوس الناري والحدث الثاني انتقال المريخ الى برج العقرب الذي يسبب في تراجع صحي ومعنوي كما الخلافات والمشاكل والحوادث لكل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو الحدث الثالث عودة كوكب عطارد سيره المباشر في برج العقرب ليخف الضغط الصحي والمالي فتتحسن وتتسهل المعاملات الادارية والاوراق وتنشط مشاريع السفر والتنقلات والتواصل مع الاخرين لكل من مواليد الثور الاسد العقرب فتنعم مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت بسلام معنوي



والحدث الأبرز هو انتقال المريخ الى العقرب ليتنافر مع كوكب اورانوس في برج الثور ليسبب مرحلة من القلق والغضب والتوتر واثارة المشاكل والانفعالات تكون الطبيعة قاسية فتسبب أمطار جارفة وعواصف ثلجية وغيرها وفياضانات وزلازل وانهيارات ترابية وثلجية أو براكين أو نيران أو عنف وثورات وحروب في العالم والانقلابات على بعض القيم التقلبات السياسية الدولية المعقدة وقد يشهد العالم في هذه الفترة تفكك وتقسيم دول وكذلك بداية انهيار تحالفات وتكتلات دولية.

ومن ناحية أخرى تتمتع بحماية فلكية هذا الاسبوع الأبراج المائية والأبراج النارية الترابية والهوائية، فلا يوجد أي عذر للتذم،ر كذلك أن وجود كوكب الزهرة في برج القوس الى جانب الشمس والمشتري يجعل مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تحتفل في مرحلة جديدة بقلب منشرح وسعادة كبيرة كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً وفرص مهنية ومشاريع كبيرة وتوقيع عقد ربما.

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كذلك سوف تعيش مواليد الابراج المائية مع وجود القمر في برج السرطان يوم السبت فتكون بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم فترة ايجابية تعني المزيد والمزيد من الحظ المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان العقرب والحوت لينتقل بعدها القمر الى برج الاسد يومي الاحد والاثنين فتحلق مواليد الحمل الاسد والقوس وتبدو مفعمة بالنشاط والتغيير في حياتها لينتقل بعدها القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ما يعني فترة استثنائية من الحظ لكل من مواليد الثور العذراء والجدي وتكون عطلة الاسبوع مميزة للابراج الهوائية مع انتقال القمر الى الميزان فتتحمس مواليد الجوزاء الميزان والدلو لكل جديد وتدير اعمالها بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها وتدعم اقوالها بالبراهين.

اما حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس وعطارد والمريخ في العقرب الزهرة والمشتري في القوس زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور

وتنتظر العشرية الثالثة هذا الأسبوع برج العقرب، حيث في انتظاره سنة مهمة جدا سنة نجاح وتوسع في المجالات التي تطمح اليها تساعدك التاثيرات الايجابية على استعادة موقعك وتعزيز وضعك وتامين طريقة جديدة للتقدم على كافة المستويات اكاديميا ومهنيا وعاطفيا وتبدو مستعدًّا للتخلي عن جزء من الماضي، لن يمرّ شهر من دون إعادة النظر ببعض الخيارات، والسعي إلى ترتيب أوضاعك وإحداث التغيير. على الصعيد المهني تسمح لك هذه السنة بالسيطرة على أوضاعك المهنية والمادية. تتخلّص من ديون ومصاريف وتجد استثماراتك ناجحة. تثبت أوضاعك وتتوصّل إلى الاستقرار المنشود عاطفيا في فصل الشتاء والربيع سوف تشعر بدفء العلاقات، وربما يحمل إليك كوكب الزهرة بعض المفاجآت والبوح بالحب الاستقرار والزواج والهدايا والأسفار، ومولود العقرب يتوافق في الحب مع مواليد برج الثور والحوت.

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