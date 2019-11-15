بالأحمر المخملي.. بشري تتألق في مهرجان "الليالي السوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة ظهرت بها بإطلالة جذابة، على هامش حفل افتتاح مهرجان تالين الليالي السوداء في إستونيا.

وارتدت "بشرى" فستانا أحمر مخملي، منسدلا بطبقات متدرجه ليأخذ شكل الجسم بالكامل، ومزين بحزام عند الخصر، بنفس لون وخامة الفستان.

خامة المخمل أو القطيفة من الأقمشة التي تربعت بقوة على عرش موضة 2019-2020 بشكل واضح، اعتمدتها الكثير من النجمات على الريد كاربت.

Advertisements

واعتمدت "بشرى" على تصفيفة الشعر الـ"الفوكاريه" تجمع هذه القصة بين الكاريه وقصّة البوي، منحتها طلة ساحرة ومشرقة، وتناسب هذه القصّة أكثر الوجه الدائري خاصّةً إذا كان عنقك طويلاً، لكن ذلك لا يمنعها بأنها تكون مناسبة أيضاً لجميع أشكال الوجه تقريباً. ويليق بهذه القصّة تسريحة الشعر المموّج والناعم أيضًا مع الغرّة الجانبية.

أما على الناحية التجميلية؛ فاختارت بشرى المكياج الترابي السموكي لتبدو أكثر نضارة وحيوية.

إذا رغبتي في تطبيق مكياج "بشرى" فعليكِ أن تعلمي بأنه يتلاءم في المناسبات، والسهرات المسائية، بالتالي يعد من أساليب المكياج الرائجة جداً لهذا الموسم، ويبدو طبيعي.