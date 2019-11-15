فصّلت لفيفي ودينا.. تعرف على مصممة بدلات أشهر الراقصات بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عُرفت بـ"كوكو شانيل" الرقص الشرقي، وصمّمت بدلات الراقصات في مصر والعالم العربي، ومن بينهن نجمات الرقص الشرقي فيفي عبده، ودينا، ولوسي. هي إيمان زكي مصممة بدلات الرقص الشرقي.

وتستقطب "زكي" الراقصات من جميع أنحاء العالم، اللواتي يسعين في الحصول على بدلة رقص مميزة وفريدة من نوعها بتوقيعها.

وفي ورشتها التي تقع بشقة داخل مبنى يعود إلى فترة الثلاثينيات بالقرب من النيل في القاهرة، تشرف على 25 موظفًا وموظفة، وتشغل أدوات الخياطة والأقمشة في ورشتها غرفًا بأكملها، وتكتظ بدمى المانيكان وآلات الخياطة قديمة الطراز.

وترغب مصممة بدلات الرقص المصرية، والتي لقّبها زبائنها بفرنسا بـ"كوكو شانيل الرقص الشرقي"، أن تكون الفنانة الاستعراضية في أبهى حلة وهي على خشبة المسرح، فهي تعرف كيف يجب أن تشعر الراقصة على خشبة المسرح.

درست "زكي" فنون الخياطة في مصر ولبنان. وافتتحت متجر يبع لقطع الإكسسوارات وملابس السهرة، حتى بدأت بتلقي طلبات تصميم بدلات الرقص من فنانات الرقص الشرقي في عام 1998. ومنذ ذلك الحين، تصمم زكي بدلات الرقص لأبرز الراقصات على الساحة الفنية.

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وتستلهم زكي تصاميمها الفريدة لبدلات الرقص من تصاميم الأزياء العالمية، ومن الأنماط التي تراها على الأقمشة، كما تستمد الإلهام من الطبيعة.

تقول مصممة بدلات الرقص بحسب "CNN" بالعربية، إنها تستقطب عملائها من داخل مصر ومن جميع أنحاء العالم، وقد صممت بدلات لأشهر الراقصات في مصر والعالم العربي، ومن بينهن نجمات الرقص الشرقي فيفي عبده، ودينا، ولوسي، وتفضل الأسلوب التقليدي في الرقص الشرقي، والذي يملك إحساساً عالياً، على الرغم من أنه لا يتطلب الكثير من الحركات الاستعراضية، بحسب قولها.

وتواجه زكي تحديات في عملها مثل كل المصممين، كأن يقوم بائعون بنسخ تصاميمها، واستخدام المواد بثمن أرخص وجودة أقل من أجل خفض الأسعار. كما تسببت أحداث يناير عام 2011 في تضاؤل عدد عملائها من خارج مصر. وفي تلك الأثناء، تقول زكي أنه بالكاد كان هناك أي نوع من الترفيه في القاهرة، ولم تعد تتلقى طلبات على بدلاتها، واستغرق الأمر وقتاً للتعافي من هذه الحالة، ولكنها استطاعت إبقاء موظفيها. وتصف زكي تلك الفترة بالصعبة للغاية.

وتتميز زكي عن غيرها من مصممات بدلات الرقص الشرقي بخبرتها في تصميم الزي المناسب بحسب جسد الراقصة، إذ تستطيع أن تجعل ساق الراقصة تبدو أطول من خلال عمل فتحة قطرية بموقع استراتيجي في الزي، كما تعرف كيف تستخدم قماش الدانتيل لجعل الجانب الخلفي للبدلة أكثر انحناء.

وعلى عكس المتعارف عليه في تصاميم بدلات الرقص التقليدية، تبتعد زكي في معظم تصاميمها عن الإطلالة "شبه العارية"، وتعتقد أن التنانير القصيرة لا تبدو جيدة. ولم تنس زكي أبداً نصيحة والدتها، "عليكِ أن تكونِ أميرة على المسرح".