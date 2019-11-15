مقابل 12 دولارا فقط.. ابحث عن الألماس والكوارتز والزمرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري
يوفر منجم "Emerald Hollow Mine" في بلدة هيدينيت بشمال كالورينا بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة كبيرة للباحثين عن مغامرة شيقة، دون تكلفة باهظة، بل يمكنهم الحصول أحجار كريمة في النهاية.
ويستطيع زوار المنجم البحث عن أكثر من 60 نوعًا من الأحجار الكريمة والمعادن الطبيعية من بينها الزمرد والكوارتز، بحسب ما ذكرته صحيفة "إنسايدر".
- طرق البحث
المنجم يفتح أبوابه أمام الجمهور من العائلات أو الأفراد وكذلك الرحلات المدرسية، مقابل 12 دولارا، ثم التذكرة للأفراد، و7 دولارات للأطفال.
وهناك ثلاث طرق يمكن للزائرين الاختيار بينهم للبحث عن الأحجار، إما من خلال السد باستخدام تدف المياه للبحث عن الأحجار أو الغربلة أو من خلال الحفر، مقابل 30 دولارا، دون أسعار تأجير أدوات الحفر.
وفقًا للموقع الخاص بالمنجم، فإن الحفر من خلال السدود هو الأسهل بين الطرق الثلاث. ويستطيع الزوار شراء الدلاء بأحجام مختلفة تساعدهم على تجريف التربة والبحث عن الأحجار، وتتراوح أسعارها بين 5 إلى 1000 دولار.
ولا يعتبر هذا المكان هو الوحيد في العالم الذي يسمح بالتنقيب عن الأحجار الكريمة، إذ إن حديقة "كريتر أوف دايموندز ستيت" في ولاية أركنساس، تسمح بالبحث عن الألماس مقابل 10 دولارات فقط.
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