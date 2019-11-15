انجي خوري تتحدّى شقيق حسين الجسمي وتنشر فيديوهات “ساخنة” من دبي تستعرض فيها مؤخرتها!

لا تتوقف نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري عن استفزاز متابعيها بنشر الصور والمقاطع “الساخنة”، من دولة الإمارات التي وصلتها بعد أن تم طردها من لبنان.

آخر تلك الفيديوهات، فيديو نشرته انجي خوري تستعرض فيه مؤخرتها، وعلّقت عليه: ” أنوثتي مستفزه…”.

كما نشرت انجي خوري فيديو آخر من سهرة “حمراء” فيما يبدو أنه نادٍ ليليّ وهي ترقص على أنغام الموسيقى وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، حذر انجي خوري من التجاوزات في الإمارات.

ونشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع ”انستجرام“، يعلق فيه على حضور انجي خوري إلى الإمارات، مهددًا إياها باللجوء إلى مكتب النائب العام الاتحادي لمقاضاتها في حال تخطت الخطوط الحمراء، قائلًا: “إحضار إنجي خوري إلى الدولة، أقول لها إننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك”.

وأضاف الجسمي: “عمومًا أنا قاعد لك، وأقسم بالله تطلعي عن الخط الأحمر لتشوفي البلاغ على طول للنائب العام الاتحادي في أبو ظبي، أنا ما أترك لك مجال تعوثي في الأرض فسادًا مثل ما عملتي في لبنان، إذا كان لبنان ما سمح لك فما بالك بالإمارات هنا قانون والتزام، انتبهي”.

كما نشر الجسمي، فيديو ثاني كشف من خلاله عن هوية المسؤول عن إحضار انجي خوري إلى الإمارات حتى قبل انقضاء مهلة ترحيلها المحددة بـ20 يومًا.

وقال: “أعلن أن الخروف الذي احضرها من نفس جنسيتها بتأشيرة زيارة على كفالة أحد المراقص الليلية، وعليه أؤكد بأن أي تجاوز للقانون أو فيديوهات خلاعية كما كانت تفعلها في السابق، فستجد نفسها أمام بلاغ والمرقص يغلق، انتبه وخليها تلزم حدودها فنحن كإماراتيين لن نرضى بتصرفات وأفعال مشينة”.

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وكانت الفنانة اللبنانية قمر صعّدت “حربها” على انجي خوري، ونشرت صوراً “اباحية” لها، وزعمت أنها مصابة بـ”الإيدز”.

ونشرت “قمر” صورة تظهر فيها “انجي خوري” عارية في نفس الغرفة، وفي أسفل الصورة قدم رجل وأخرى لامرأة، ادّعت “قمر” أنّها والدة “انجي”.

وعمدت “قمر” الى تغطية صورة “انجي” العارية بـ”إيموجي” وكتبت عليها: “بشو بتذكرك الصورة؟ بس ما فيني أعرض هيك منظر للمشاهدين ياللي عايشة فيها دور الضحية والمظلومة،، ليكو الضحية مع امها ,, يا رب سترك ما شفت هيك بحياتي ام وبنتها”.

وتعتذر “وطن” عن عرض الصورة التي نشرتها “قمر” .

كما ادّعت “قمر” أن “إنجي” تتنافس مع والدتها على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي.

وكانت “قمر” نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل، صورة لإنجي خوري، قبل خضوعها لعمليات التجميل، وكشفت عن اسمها الحقيقي وقالت إنها تدعى ” نجوى خليق الله” قبل أن تغير اسمها لإنجي خوري.

ودخلت “قمر” في مشاكل كبيرة مع انجي خوري، ويقال إنها هي من تسببت في طردها من لبنان.