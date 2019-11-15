"القومي للمرأة" يحقق حلم أبناء "عرب المنشية" ويفتتح مدرسة بالقرية

افتتح فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، أمس، مدرسة عرب المنشية بقرية عرب المنشية، بحضور ممثلي مديرية التربية والتعليم أعضاء الفرع، بالمحافظة ومدرسي المدرسة. جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بالمجتمع بشكل عام والنهوض بأوضاع المرأة المصرية بشكل خاص، وسعياً لحل مشاكل السيدات بالمحافظات. Advertisements تأتي هذه الخطوة الهامة بعد قيام الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بتلبية نداء سيدات القرية بضرورة وجود مدرسة تعليم أساسي بالقرية ليتمكن أبناء القرية وخصوصا الفتيات من الالتحاق بالتعليم. وجهت "مايا" طلبا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي تفضل بتلبية الطلب، وبناء مدرسة تعليم أساسي بالقرية. وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور طارق شوقي، لاستجابته لمطلب المجلس وخدمة أهالي قرية عرب المنشية تحقيقاً لتمكين الفتيات من أهم حقوقهن وهو الحق في التعليم .

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