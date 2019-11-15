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"أحتاج لمساعدة طارئة.. اسمي ياسمينة سلطانة وأعيش في الشارقة بالإمارات واسم زوجي محمد قيصر علا.. وقد تعرضت للاعتداء من قبل زوجي وأحتاج إلى مساعدة"، هكذا استغاثت سيدة هندية من جحيم زوجها، طالبة ممن يستطيع يمتلك القوة مساعدتها حتى تعود إلى بلادها.
نشرت السيدة الثلاثينية، ذات الأصول الهندية، رسالتها عبر حسابها على "تويتر"، لتوضح بأنها تعرضت للعنف الشديد من زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب حتى تورمت عينيها.
وكتبت "سلطانة" في تغريدة لها: "أحتاج إلى مساعدة عاجلة لأنني لا أريد البقاء في الإمارات مع زوجي وأريد العودة إلى بلادي إلى الهند مع أطفالي أحدهما عمره خمس سنوات وعمر الآخر 17 شهرا، ونحن أتينا من بنجالور الهندية".
وتفاعل الكثير من المستخدمين مع التغريدة، حتى استجابت لها شرطة الشارقة التي أعلنت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن ما تعرضت له السيدة الثلاثينية من عنف، وجرى احتجاز الزوج، الذي حصل على جواز سفر زوجته وكل ما تملكه من مجوهرات، بحسب ما ذكرته صحيفة "جولف نيوز".
وساعدت السلطات الإماراتية السيدة في العودة إلى بلادها، لا سيما أنه ليس في الشارقة من يعينها من أقرباء على تربية الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربها حتى تورمت عينها.. الشرطة تنقذ هندية من جحيم زوجها الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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