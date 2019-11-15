البدل الرسمية الصيحة الأكثر رواجًا في أسبوع الموضة في نيويورك 2020

تعتبر البدل الرسمية من الصيحات البارزة التي اهتمت بتقديمها العديد من دور الأزياء العالمية خلال أسبوع الموضة بنيويورك 2020، فكانت اختيار دار أزياء رالف لوريان Ralph Lauren وتومي هيلفجر Tommy Hilfiger. وأيضًا النجمة زيندايا Zendaya، التي استطاعت أن تلفت الأنظار بارتداء البدل التي اعتمدها الرجال من قبل، بأكثر من مرة بمناسبات رسمية.

بدل رسمية أنيقة من رالف لورين

تم الاعتناء بتقديم البدل الرسمية بموديل الـ Tuxedo خلال عرض رالف لورين والتي ظهرت بلمسة ذكورية، ملائمة للمرأة الباحثة عن الأناقة والجاذبية. فشاهدنا البدلة التي تتميز بجاكيت ملون مثل الأصفر والأحمر والأزرق بطابع كلاسيكي. كما شاهدنا البدل باللون الأسود التي تم تنسيقها مع أحزمة الخصر الستان التي دائمًا ما تكون خيار الرجال في المناسبات الرسمية الهامة، ولفت انتباهنا تقديم البدل بأقمشة شتوية مثل القطيفة والتي منحت البدل طابع كلاسيكي فريد.

أقرأ أيضًا:

"البدل الرسمية" الخاصة بالنساء لأناقة طول اليوم في العمل

بدل عصرية من مجموعة تومي هيلفجر وزيندايا

تم الكشف عن مجموعة تومي هيلفجر بالتعاون مع زيندايا لمجموعة 2020. وسيطرت على المجموعة البدل الرسمية بلمسة عصرية غير تقليدية وتنوعت بين اللون الأسود والنبيتي والأبيض والفضي كي تكون ملائمة للعديد من الأذواق. كما ظهرت بعض الأقمشة اللامعة مع البدل لتكون البدلة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة. كما تنوعت المجموعة بين البدل ذات الجلد الطبيعي والقطيفة كي تكون مزيج بين الروح العصرية والكلاسيكية

Advertisements

زيندايا ببدل رجالية أكثر من مرة

كانت النجمة زيندايا من أكثر النجمات التي ارتدت صيحة البدل الرسمية في الآونة الأخيرة. ولكن ما هو غير تقليدي أنها اختارت ارتداء موديلات بدل اعتمدها من قبل بعض الرجال. وحدث هذا للمرة الأولى في حفلة لأحد المجلات الشهيرة. فاختارت بدلة رسمية باللون الرمادي تحمل توقيع دار Berluti والتي ارتدها من قبل النجم Michael B. Jordan. وتكرر الحدث مرة أخرى حين اعتمدت زيندايا بدلة بنقوش جلد الثعبان، قام بعرضها رجل على منصة عروض الأزياء خلال عرض مجموعتها مع تومي هيلفجر.



قد يهمك أيضا:

نصائح مهمة للرجال لشراء البدل الرسمية بحسب الوزن

تألَّقي بإطلالة مميزة مع أحدث البدلات النسائية الملونة لصيف 2019