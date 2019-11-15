استعملي مرطب الرموش لعيون ساحرة كالدمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر، إن الرموش تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد الناجم عن فرك العين بالإضافة إلى بقايا المكياج والمؤثرات البيئية، ما يتسبب في إيقاف نموها وتقصفها وتعرضها للسقوط.

ولمواجهة هذه المشاكل تنصح فيشر باستعمال مرطب الرموش "Eyelash Conditioner"؛ حيث إنه يحتوي على مواد فعالة، مثل البيوتين والببتيدات وخلاصة الشاي الأخضر، والتي تعمل على إمداد الرموش بالعناصر المغذية، ما يساعد على نمو الرموش، ومن ثم التمتع برموش طويلة وكثيفة كرموش الدمية الساحرة.

وأشارت خبيرة التجميل الألمانية، إلى أنه ينبغي تطبيق مرطب الرموش يوميا، وذلك بعد إزالة المكياج وقبل الذهاب إلى الفراش بواسطة فرشاة دقيقة.