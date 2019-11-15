تناول كميات كبيرة من السكر يصيبك بالتهابات خطيرة في الأمعاء

أفادت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة ألبرتا الكندية، بأن تناول السكر بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بالتهابات خطيرة في الأمعاء.

وأجرى العلماء التجربة على مجموعة من الفئران، فأجبروها على تناول السكر بكميات كبيرة، ليتضح بأنهم أصيبوا بالتهاب القولون وتشوه أنسجة الأمعاء، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضح العلماء بأن السكر يحفز البكتيريا الضارة على النمو سريعًا، وعند ذلك يمكن أن تنتقل مكوناتها من الأمعاء إلى أجزاء أخرى للجسم.

وتابع العلماء إن كل ذلك يزيد من احتمال الإصابة بأمراض، مثل ألزهايمر والشلل الرعاش.