5 حيل للحوامل لجعل ملابسك الصيفية تناسب الأجواء الخريفية منها الجواكيت الخفيفة

تبحث الحامل دائماً عن ملابس الحمل التي تناسب الطقس حتى تحافظ على صحتها سواء من البرودة أو من الحرارة الشديدة. ومع بداية موسم الخريف، تبدأ تقلبات الطقس تزداد، وهنا تبحث الحامل عن ملابس تناسب موسم الخريف.

ولا شك أن إنفاق الكثير من الماء على ملابس فقط ترتديها خلال شهر أو شهران هو أمر ليس محبب للكثير. لذلك قررنا اليوم أن نخبرك ببعض الحيل التي تجعل ملابسك الصيفية تناسب الأجواء الخريفية...



١- الجاكيت الجينز مع فستان الحمل

الجاكيت الجينز هو الحل المثالي في هذه الأوقات. فإن كنت ترتدين فستان حمل خفيف أو بدون أكمام ما عليك فعله هو ارتداء الجاكيت الجينز فوقه. فإن شعرتي بالبرودة فسيدفئك وإن كان الطقس حاراً سيكون من السهل حمله في اليد بدلاً من ارتدائه.

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٢- جمبسوت الحمل مع القميص أو التي شيرت

وتظل القمصان والتي شيرتات ذات الأكمام الطويلة من الحيل التي نلجأ لها وسط تقلبات الطقٍس. فيمكنك ارتدائه أسفل الجمبسوت إن كانت بدون أكمام فسيمحنك قليلاً من الدفء

٣- الجواكيت الخفيفة

إن كنت تخططين للسهر ليلاً خلال هذه الأجواء الخريفية، فلا تستغني عن الجواكيت الخفيفة. فنظراً لحجمها الخفيف فسيكون من السهل حملها إن كنت لا ترغبين في ارتدائها. كما أنك إذا قمت بارتدائها فلن تشعري بالحرارة بل قليلاً من الدفء

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٤- الكارديجان مع ملابس الحمل

اختاري الكارديجان المصنوع من خامات مناسبة للأجواء الخريفية، فيمكنك تنسيقه مع مختلف ملابس الحمل. فسواء كنت ترتدي فستان أو تي شيرت أو توب سيكون مناسباً لك

٥- فساتين وتنانير الحمل القصيرة مع حذاء ذو رقبة عالية

لا داعي أن تتجنبي ارتداء تنورة الحمل القصيرة التي قمت بشرائها وتشعرين بالراحة عند ارتدائها. فيمكنك تنسيقها مع حذاء ذو رقبة عالية (بوت) فسيكون مناسباً لهذه الأجواء الخريفية

و الآن، نعتقد أنك لست بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال، لشراء ملابس حمل جديدة تناسب أزياء الخريف. فقط كل ما عليك هو الاستعانة بالحيل السابقة وتطبيقها وستشعرين بالفرق

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