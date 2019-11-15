الأميرة غريس كيلي تعلمك أصول اختيار الاكسسوارات الملكية في ذكرى ميلادها

من منا لا يعرف الراحلة الأميرة غريس كيلي، الممثلة الأمريكية وزوجة أمير موناكو. عرفت كيلي بأنها أيقونة الموضة على مر الزمان، والفتاة التي خطفت الأنظار بأناقتها المبهرة في جميع إطلالاتها.

واحتفالاً بذكرى ميلادها اليوم وتكريماً لأسلوبها وذوقها الساحر، ندعوك لتشاركينا برحلة نتذكر فيها باقةً من أجمل إطلالاتها ونركز على اكسسوارات غريس كيلي لتتعرفي على أسلوبها الملكي في تنسيق إطلالاتها، ثم سنأخذك برحلة لتسوق قطع اكسسوارات مستوحاة من أسلوب غريس كيلي لتجربيها بنفسك وتتمتعي بإطلالة أنيقة مستوحاة من إطلالات الأميرات.

إن كنت ترتدين فستان سهرةٍ رائع واعتمدت تسريحة شعرٍ مرفوعٍ بشكلٍ أنيق، لن يتطلب استكمال إطلالاتك الساحرة سوى أقراطٍ أنيقة من اللؤلؤ.

إن كنت تحاولين تخفيف كلاسيكية إطلالتك، يمكنك اعتماد خدعةٍ بسيطة بارتداء سوارٍ ذهبي عريض، ليبدو مظهرك أكثر عصرية.

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يمكنك دائماً الاعتماد على حذاءٍ مفتوح المقدمة بلونٍ فاتح وقماش ناعم للحصول على إطلالةٍ أنثوية وعملية في ذات الوقت، كما أنه خيار ممتاز يلائم نمط الحياة السريع في دبي وجدول أعمالكِ المزدحم.

أفضل مالٍ تنفقينه على قطعة مجوهرات يكون دائماً على قلادةٍ من اللؤلؤ. اعتمدي على القلادة القصيرة لإظهار جمال رقبتك ورسم حدودها

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تضفي الأحذية بالأربطة المعقودة عند كاحل القدم لمسةً من الأناقة العصرية للحذاء القماشي المريح. أضيفي إلى إطلالاتك حزاماً جلدياً على الخصر لتخطفي الأنظار



ما رأيك بتغيير نمط الاكسسوارات بين الحين والآخر، والتخلي عن القلادات واستبدالها بدبوسٍ أنيقٍ تثبتيه على فستان السهرة؟ ويمكنك بالطبع استخدام الزهور النضرة مثل التي استخدمها غريس كيلي.

تعتبر حقيبة الكلاتش قطعةً أساسية في خزانة اكسسواراتك. اختاريها صغيرة الحجم بشكلٍ كافٍ لتتسع في يدكِ، ولامعةٍ في الوقت ذاته لتلاحظها عيون كل من حولك.

النظارات الشمسية هي قطعة الاكسسوارات الوحيدة التي لا تعترف بحدود الزمان والموضة، وهي عنصرٌ أساسي ضمن مجموعة اكسسواراتك في دبي. ويمكنكِ اعتماد الشكل الكلاسيكي لأنه ملائمٌ لجميع الملابس والمناسبات والمواسم.

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