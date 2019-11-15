طريقة عمل سلطة التاكو المكسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة سلطة التاكو المكسيكية على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير: ملعقة كبيرة زيت الزيتون 250 غراماً من اللحم المفروم 5 أكواب من الخس المفروم نصف كوب من الذرة المعلبة نصف كوب من الفاصوليا الحمراء حبة طماطم مفرومة ملعقتان كبيرتان كزبرة مفرومة ربع قالب جبنة شيدر مبشورة ربع كوب رقائق البطاطس Advertisements الصوص: ربع كوب زيت الزيتون ربع كوب خل التفاح برش الليمون ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ملعقتان صغيرتان سكر طريقة التحضير -اخلطي مكونات الصوص: زيت الزيتون وخل التفاح وبشر الليمون وعصير الليمون والسكر في وعاء حتى تمتزج المكونات واتركيه جانباً. -سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة وقومي بتشويح اللحم حتى ينضج تماماً. -ضعي الخس في طبق التقديم، واللحم المفروم فوقه ثم الذرة والفاصوليا والطماطم والكزبرة. -ضيفي الصوص فوق مكونات السلطة. -ضيفي الجبن الشيدر والشيبس ثم قدميه.

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