إذا كان طفلك مصابا بالربو.. هكذا تحميه في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن فصل الشتاء يمثل كابوسا مزعجا للأطفال المصابين بالربو؛ حيث يمكث الأطفال في الأماكن المغلقة كثيرا، التي تنتشر فيها الجراثيم المسببة لأمراض المسالك التنفسية على نحو أسرع، علما بأن أمراض المسالك التنفسية تؤدي إلى تفاقم متاعب الربو.
كما أن التبديل المتكرر بين الهواء البارد في الخارج والهواء الدافيء في الداخل يمثل عبئا إضافيا على المسالك التنفسية.
ولحماية الطفل من هذه المخاطر، تنصح الرابطة الوالدين بتحضيره جيدًا لفصل الشتاء، وذلك من خلال إطلاعه على أهمية غسل اليدين بانتظام، واتباع اشتراطات النظافة، مع مراعاة أن يكون مخزون الأدوية كافيا؛ حيث يجب أن تكون الأدوية وأجهزة الاستنشاق متوفرة في حالة الطوارىء.
ومن المهم أيضا حصول الطفل على تطعيم ضد الإنفلونزا؛ نظرا لأن الإصابة بالإنفلونزا أو نزلة البرد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الطفل المصاب بالربو.
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