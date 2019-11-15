دايزي ماي أصغر عارضة أزياء بلا قدمين تخطف قلوب الملايين

أصغر عارضة أزياء ،إنها المميزة دايزي ماي ديميتري، عمرها 9 أعوام، هي من ذوي أشهر الاحتياجات الخاصة وستشارك بأسبوعي نيويورك وباريس للموضة اللذين يقامان خلال الشهر الجاري. فما هي قصتها؟

أول مشاركة لها في مجال العروض كانت العام الماضي خلال أسبوعي لندن ونيويورك. وهي تتحضر حالياً للمشاركة في فعاليات أسبوع باريس للموضة من خلال عرض أزياء سيُقام على قمة برج إيفل في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

هذه الطفلة البريطانية تعرّضت لبتر أطرافها السفليّة عندما كانت تبلغ 18 شهراً فقط نتيجة عيب خلقيّ ولدت به. وقد تعلّمت كيف تعيش حياتها بأطراف اصطناعية تساعدها على القيام بالمهام اليوميّة.

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في العام الماضي، احتلّت أصغر عارضة أزياء دايزي عناوين الصحف بعد مشاركتها بعرض أزياء لدار Lulu&Gigi Couture خلال أسبوع لندن لأزياء الأطفال. وقد تم اختيارها في العام 2019 لتمثّل العلامة نفسها خلال فعاليات أسبوع نيويورك للموضة الذي يبدأ يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، كما ستشارك بعرض للأزياء يُقام لاحقاً هذا الشهر خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة.

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مشوار دايزي في عالم الموضة بدأ منذ حوالي 18 شهراً، وقد تعاونت مع أسماء كبيرة في هذا المجال أمثال Nike، River Island، وBoden كما تمّ اختيارها لتلقّي جائزة “ابنة الشجاعة” في حفل تمّ تنظيمه في مدينتها بيرمنغهام. وقد صرّح والدها في حديث إلى شبكة CNN أن ابنته رغم إعاقتها تعيش حياة طبيعيّة وأنها تواجه صعوبات الحياة بابتسامة وتمشي بخطى ثابتة باتجاه تحقيق أحلامها رغم صغر سنّها.

من المنتظر أن نرى مزيداً من التنوّع على منصّات عروض أزياء شهر الموضة الذي يبدأ قريباً من نيويورك. فقد أظهرت الإحصاءات التي أجريت في هذا المجال أن 44,8% من العارضات اللواتي شاركن في الأسبوع نفسه خلال العام الماضي، تميّزن ببشرة ملوّنة، إضافة إلى ارتفاع في نسبة العارضات المختلفات. وهذا ما يؤكّد أن عالم الموضة الجديد أصبح أكثر انفتاحاً على التنوّع في الشكل، واللون، والمواصفات وأكثر تقبلاً للاختلاف الذي أصبح مصدر غنى وتميّز.

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